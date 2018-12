BBC celebra Molinari "superstar globale"

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Per la BBC Francesco Molinari, grazie ai successi ottenuti in un 2018 super, è diventato "una superstar globale. Un giocatore strepitoso che si è distinto rispetto a tutti gli altri". Per Sky Sports UK tutte le altre imprese compiute da player del calibro di Tommy Fleetwood (parziale di 63 nel giro finale dello Us Open, uno dei 4 major del golf) "sembrano insignificanti di fronte al capolavoro del piemontese firmato a Carnoustie nell'Open Championship".

Molinari è il miglior golfista 2018 sull'European Tour e la stampa britannica, nel giorno dell'incoronazione, lo celebra. Il very normal people dello sport italiano sembra aver conquistato tutti. Prima la Francia che attraverso l'Equipe, dopo aver trascinato l'Europa al trionfo in Ryder Cup, lo ha bollato come "il nuovo Messia". Poi gli Stati Uniti e quindi l'Inghilterra.

Da Londra, dove l'azzurro vive e risiede, è partita la "Chicco" mania.