No Tav guardano a gilet gialli

(ANSA) - TORINO, 9 DIC - "Come recitava un cartello nel corteo di sabato: chi ascolta industriali e banchieri invece del popolo, finisce male! Governo avvisato...". Lo scrivono i No Tav, che pubblicano su Facebook una foto di alcuni gilet jaunes con la bandiera del treno crociato davanti all'Arco di Trionfo.

"Mentre ci arrivano notizie al contempo terribili ed entusiasmanti dalla Francia - scrivono i No Tav il giorno dopo la manifestazione di Torino -, oltre mille manifestanti arrestati e centinaia di feriti in una rivolta popolare che però non demorde e sta dando esempio a tutta Europa, pubblichiamo questa foto che ci è stata inviata ieri da alcuni No Tav a Parigi. Il mondo - sottolineano - si divide in due parti, da una parte ci sono i popoli che lottano per un futuro decente per tutti, dall'altra un potere sempre più arroccato che difende gli interessi di pochi".