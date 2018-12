Natale: Confesercenti,-7% spesa per doni

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "Natale 2018, lo spread sotto l'albero". Confesercenti sintetizza così il risultato del sondaggio sulle spese per il prossimo Natale, realizzato con Swg, de cui emerge che "cresce l'incertezza sul futuro economico del Paese" e "si restringe un po' la spesa per i regali".

Il budget previsto "è di 285 euro a persona", il 7% in meno rispetto ai 307 del Natale 2017. In media gli italiani "faranno sette regali a testa, uno in meno dello scorso anno". Il regalo più desiderato è un 'buono acquisto' ma "si torna a comprare nei negozi: la percentuale di consumatori che comprerà in un'attività commerciale di vicinato passa dal 16 al 19%".

"Gli italiani arrivano al Natale 2018 con qualche timore in più", registra Confesercenti: il 17% delle famiglie ha indicato di aver ridotto i consumi durante l'anno. Il 38% degli intervistati ritiene che l'anno si chiuda con un'Italia peggiorata dal punto di vista socioeconomico (lo scorso anno era il 33%) a fronte di un 18% che invece ritiene che c'è stato un miglioramento.