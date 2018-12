Grillo: la sicurezza é un falso problema

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Quello della sicurezza è sostanzialmente un falso problema. E' quello che lascia intendere Beppe Grillo quando, alla presentazione di un libro a Roma, affronta il tema per dire che "abbiamo la sensazione di vivere in un mondo violento". Ma i dati, ricorda Grillo citando statistiche mondiali, dicono altro: "Ogni anno muoiono oltre 52 milioni di persone" in tutto il pianeta e di queste solo "750 mila sono quelle che perdono la vita per un fatto violento". Non solo.

"Molte di più" sono quelle che si suicidano: le statistiche parlano infatti di circa un milione di persone.