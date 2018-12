Gattuso, firmo 4/o posto dietro a Inter

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 8 DIC - "Arrivare davanti all'Inter? L'Inter è forte. Per noi deve essere uno stimolo stare attaccati a loro, il mio obiettivo però non è arrivare davanti all'Inter ma arrivare in Champions. Metterei una firma per arrivare 4/o alle spalle dell'Inter". Così Rino Gattuso alla vigilia della sfida fra il suo Milan e il Torino". "Siamo sulla strada giusta ma per avvicinarci alle grandi dobbiamo ancora crescere: ora c'è una società che vuole fare cose importanti con grande impegno. Quanto manca? Non lo so, non sono Mannheimer..".