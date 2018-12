Conte a Camere su Consiglio Ue l'11/12

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo del 13-14 dicembre sono state anticipate a martedì mattina 11 dicembre, alla Camera. Lo ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo. La decisione, secondo quanto si apprende, sarebbe stata presa per consentire al premier di rispettare impegni europei. Nel pomeriggio Conte riferirà in Senato.