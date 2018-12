Pd: Delrio, serve una cabina di regia

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Graziano Delrio lancia una proposta per dare una voce unica al Pd sui principali temi che riguardano il Paese in questa fase di transizione per il partito. "Ci deve essere una unione, una cabina di regia composta dai candidati al congresso, il presidente Orfini e anche i capigruppo per una cabina di regia che gestisca, con una voce unica, i problemi principali del paese. Delrio parla durante il Forum organizzato dall'Ansa.