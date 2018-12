Oxford e Cambridge sempre più elitarie

(ANSA) - LONDRA, 7 DIC - Appaiono sempre più elitarie e chiuse nel loro recinto sociale, a dispetto delle ripetute promesse di apertura a ceti ed etnie finora neglette, le università di Oxford e Cambridge: lo confermano dati aggiornati secondo cui i due prestigiosi atenei accolgono più studenti che provengono da otto delle più costose scuole secondarie private britanniche che allievi diplomati in tutti i quasi 3000 istituti pubblici del regno.

L'ennesima denuncia arriva da uno studio del Sutton Trust, fondazione benefica volta a promuovere la mobilità sociale nel paese. Il Trust non ha voluto menzionare i nomi delle 8 scuole private, ma secondo il Times la lista include istituti come la St.Paul's School for Girls dove il costo annuale della retta supera i 30.000 euro e il celebre Eton College, la boarding school covo dell'alta società dove la spesa per un anno di frequenza supera i 45.000 euro. Solo il 7% di tutti gli studenti britannici frequenta peraltro scuole private.