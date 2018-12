Michael Dobbs, Ue è lenta e inefficiente

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - "La verità è che l'Unione Europea è diventata artritica, lenta, iper burocratica ed estremamente inefficiente. E dato che non può essere assolutamente riformata è meglio uscirne. Detto questo il Regno Unito rimarrà sempre un alleato dell'Unione Europea, camminerà sempre a fianco ma non sarà più dentro alla Ue o all'Europa più in generale e non sarà più sottoposto ai diktat di Bruxelles". Lo ha detto all'ANSA Michael Dobbs, membro della Camera dei Lord dal 2010, a 'Più libri più liberi', dove è il protagonista di uno dei più attesi incontri con il primo capitolo di una nuova serie di thriller politici, 'Il giorno dei Lord'(Fazi editore).

"Sono molto ottimista sul futuro. L'Unione Europea ha spaccato il Paese, lo ha diviso e quindi uscendo dalle Ue il primo beneficio sarà quello di superare queste divisioni e di metterle alle nostre spalle" ha spiegato Dobbs parlando della situazione del suo Paese. "Con la Brexit non si tratta di voltare le spalle all'Europa ma, al contrario, di aprirci al resto del mondo".