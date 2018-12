Evade domiciliari e picchia prof figlio

(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 7 DIC - Un 37enne evaso dagli arresti domiciliari per picchiare un professore di suo figlio 'colpevole' di averlo rimproverato in classe perché disturbava, è stato arrestato dalla polizia a Gela. L'episodio è avvenuto ieri in un istituto superiore della città Nissena, ma reso noto soltanto oggi. Lo studente aveva contestato il professore perché gli aveva messo una nota sul registro per il suo comportamento, pretendendone l'annullamento. L'insegnante, dopo aver rimproverato e ricondotto al proprio posto lo studente, aveva ripreso regolarmente le lezioni. Dopo qualche ora nell'istituto si è presentato il nonno dello studente che chiedeva di parlare con il professore. Mentre l'insegnante dava spiegazioni è stato colpito alle spalle con un pugno all'occhio destro dal padre del ragazzo. L'uomo, che è stato identificato, è stato poi arrestato dalla polizia del locale commissariato per evasione dagli arresti domiciliari e condotto nel carcere di Gela. (ANSA).