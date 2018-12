D'Attis,multa a Dell'Osso?Raccolgo fondi

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - "Se è vero che il collega Matteo Dall'Osso, per aver scelto Forza Italia come gruppo politico che tutela le minoranze, deve al movimento 5s ben 100 mila euro, mi propongo promotore della raccolta fondi per sostenere la sua indipendenza e libertà come la Costituzione ci insegna". Lo afferma Mauro D'Attis, parlamentare di Forza Italia.