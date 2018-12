Aggressioni acido,definitive le condanne

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - La Corte di Cassazione ha condannato stasera in via definitiva, ma con un lieve ritocco di pena al ribasso, Martina Levato, Andrea Magnani e Alexander Boettcher per le aggressioni con l'acido compiute a Milano nel 2014. Come richiesto dal procuratore generale, è stata esclusa l'associazione per delinquere: in conseguenza di ciò, Martina sconterà 19 anni e 6 mesi (in appello aveva avuto 20 anni), Boettcher 21 anni (23 in secondo grado) e Magnani 8 anni, 9 mesi e 10 giorni (erano 9 anni e 4 mesi).