Ultima ora

(ANSA) - BERLINO, 07 DIC - I delegati della Cdu hanno iniziato le operazioni di voto, ad Amburgo, per decidere chi sarà il successore di Angela Merkel alla presidenza del partito.

I 1001 delegati presenti votano con delle schede, in apposite cabine, allestite nel complesso della fiera di Amburgo, dove si svolge il congresso. Se ci sarà un pareggio fra due dei tre candidati in corsa, si andrà al ballottaggio. (ANSA).