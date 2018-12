Piero della Francesca star all'Ermitage

(ANSA) - SAN PIETROBURGO, 6 DIC - Piero della Francesca come non lo si era mai visto è all'Ermitage. Il prestigioso museo di San Pietroburgo, fondato 254 anni fa da Cristina II, festeggia in questi giorni il suo compleanno con la prima, grandiosa, mostra in terra di Russia dedicata al maestro italiano del Rinascimento con una serie pirotecnica di capolavori, alcuni usciti esclusivamente per questo evento dai siti che li custodiscono. Undici dipinti e quattro manoscritti autografi: nessuna mostra temporanea era riuscita in passato a riunire numero così alto di opere del genio di Sansepolcro. Il massimo, con sei, si era toccato anni fa in Inghilterra. "Il monarca della pittura", curata da Tatiana Kustodieva, presenta fino al 10 marzo dipinti e affreschi provenienti da sei musei italiani e cinque stranieri, e quattro testi originali che documentano il Piero matematico, impegnato a definire le regole scientifiche della pittura.