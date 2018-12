Gilet gialli, fonte Eliseo:tentato golpe

(ANSA) - PARIGI, 6 DIC - In una escalation di tensione che sta dilagando in Francia per la protesta dei gilet gialli, una fonte dell'Eliseo, citata da Le Figaro, ha parlato di "golpisti": "siamo davanti a un tentativo di colpo di stato", avrebbe detto la fonte citata.

Secondo il quotidiano, i servizi avrebbero allertato l'Eliseo su "appelli ad uccidere e usare armi da fuoco contro parlamentari, governo e forze dell'ordine".