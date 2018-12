Gatti, niente Rigoletto, motivi salute

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - A causa di un problema di aritmia cardiaca verificatosi nella notte fra il 4 e il 5 dicembre, il maestro ‪Daniele Gatti è costretto a rinunciare alla recita di Rigoletto in programma stasera, giovedì 6 dicembre. La recita sarà diretta dal maestro Stefano Ranzani. Lo comunica il Teatro dell' Opera di Roma.

''Le condizioni di salute del maestro Gatti sono già in fase di miglioramento, ma gli sono necessari alcuni giorni di riposo.

Tornerà sul podio dell'Opera di Roma a partire da domenica 9 dicembre, per dirigere le restanti recite di Rigoletto in cartellone''.