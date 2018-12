Trump a case auto tedesche: ora no dazi

(ANSA) - WASHINGTON, 5 DIC - Donald Trump ha rassicurato i dirigenti delle tre case automobilistiche tedesche incontrati alla Casa Bianca di non avere piani immediati per imporre dazi sulle loro auto. Lo scrive il New York Times.

I costruttori tedeschi hanno descritto i colloqui come amichevoli, anche se non hanno prodotto alcun risultato concreto. I partecipanti alla riunione hanno affermato che il rischio di tariffe punitive sulle auto tedesche sembra essersi attenuato, almeno per il momento.

Tutti i segnali stanno andando nella giusta direzione al momento, ha detto Peik von Bestenbostel, portavoce di Volkswagen, che ha accompagnato a Washington il ceo Herbert Diess. Bestenbostel tuttavia ha aggiunto: "Nessuno sa quale potra' essere la decisione del presidente".