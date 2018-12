Riad,principe mai in contatto con killer

(ANSA) - ISTANBUL, 5 DIC - "In nessun momento Sua Altezza Reale il Principe Ereditario ha avuto comunicazioni con alcun funzionario saudita per far del male a Jamal Khashoggi, un cittadino saudita. Respingiamo categoricamente ogni accusa che mira a collegare il Principe a questo orribile incidente". Lo scrive su Twitter la portavoce dell'Ambasciata di Riad a Washington, dopo le accuse rivolte ieri a Mohammed bin Salman da alcuni senatori Usa al termine dell'audizione sul caso del direttore della Cia, Gina Haspel. (ANSA).