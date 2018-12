Nuovo boom Amica geniale, 7 mln e 30.1%

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - L'Amica Geniale conferma il suo successo: il secondo appuntamento con la serie evento tratta dal bestseller di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo, in onda ieri sera su Rai1, ha conquistato 7 milioni 45 mila spettatori con il 30.1% di share (un punto più della scorsa settimana) vincendo il prime time.

In particolare il primo episodio ha fatto registrare 7 milioni 302 mila spettatori con il 28.5% e il successivo 6 milioni 725 mila con il 32.5%. Si tratta - sottolinea la Rai - per la seconda settimana di seguito del record di programma più visto in tv della stagione autunnale, escluso lo sport. Gli spettatori unici raggiunti complessivamente sono stati 12 milioni 368 mila, oltre il 21%, con un picco di ascolti del 36.8%.