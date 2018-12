Premier India, record follower Instagram

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Il primo ministro indiano, Narendra Modi, è il leader mondiale più seguito su Instagram con 14,8 milioni di follower. È seguito dal presidente indonesiano, Joko Widodo (12,2 milioni). Con 10 milioni, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è in terza posizione.

Papa Francesco, che ha iniziato il suo viaggio su Instagram il 19 marzo 2016, è in quarta posizione con 5,7 milioni di follower, poco prima della regina Rania di Giordania, del presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan e del profilo della Casa Bianca, con oltre 4 milioni di follower. La classifica è del sito Twiplomacy, secondo cui, la famiglia reale britannica ha quasi triplicato i suoi follower negli ultimi 12, mesi in gran parte grazie alle immagini del #RoyalWedding del principe Harry con Meghan Markle, che hanno aumentato i numero di 570.000 il 19 maggio 2018. Lo Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sovrano di Dubai, e il primo ministro russo, Dmitry Medvedev, completano la top 10 dei leader mondiali più seguiti su Instagram.