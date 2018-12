Pd: Emiliano, io candidato a primarie

(ANSA) - BARI, 04 DIC - "Io sono il candidato del Pd alle prossime primarie. Il Pd e tutto il centrosinistra ieri mi hanno gratificato di questo ruolo e io sono molto contento". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, all'indomani della decisione di non rinnovare la tessera del Pd.

"Sinceramente a me non è che la tessera mi cambia nulla. - ha spiegato Emiliano - Quindi continuerò ad essere il riferimento credo della gran parte della maggioranza degli iscritti del Pd della Puglia, continuerò a essere riferimento di molte liste civiche che in Puglia stanno operando. Insomma nella sostanza non cambia niente, però io voglio rispettare la sentenza della Corte Costituzionale che ha introdotto una novità, che è quella che la mia aspettativa per mandato elettorale non è sufficiente per separare il mio ruolo di magistrato dalla politica. Occorre che io non faccia la tessera e quindi io ho obbedito come sono abituato a fare".