Migranti: Ue,dibattito su quote esaurito

(ANSA) - BRUXELLES, 4 DIC - "La discussione sul ricollocamento obbligatorio" dei richiedenti asilo "è esaurita ed è tempo di andare oltre. La solidarietà può arrivare in diverse forme, ma deve venire da tutti". Così il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos parlando della riforma del regolamento di Dublino. In realtà la Commissione Ue sollecita a consolidare i passi avanti fatti sulla riforma comune di Asilo prima del voto delle europee, e preme per l'adozione di almeno cinque delle sette proposte che formano il pacchetto. La mossa punta ad aggirare lo stallo della riforma del regolamento di Dublino, che tiene in ostaggio i lavori, ed evitare il pericolo che anni di lavoro siano vanificati. Fino ad oggi Bruxelles aveva puntato all'adozione dell'insieme, ma ora invita ad adottare le proposte su cui c'è ampio accordo politico.