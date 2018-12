Hbo-Rai, L'amica geniale avrà un sequel

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Hbo e Rai confermano la seconda stagione dell'Amica geniale. Lo annunciano Casey Bloys, presidente di Hbo Programming e Fabrizio Salini, ad della Rai.

La prima stagione della serie da otto episodi è stata tratta dall'omonimo bestseller di Elena Ferrante, primo volume della saga in quattro parti pubblicata negli Stati Uniti da Europa Editions e in Italia da Edizioni e/o. La seconda stagione sarà basata su "Storia del nuovo cognome", il secondo libro della quadrilogia della Ferrante.

"Siamo entusiasti che la storia epica di Elena Ferrante abbia avuto un'eco così potente tra il pubblico e la critica e non vediamo l'ora di continuare il viaggio di Elena e Lila", afferma Bloys. "Lo straordinario successo dell'Amica geniale rappresenta per la Rai motivo di profondo orgoglio. E' un traguardo importante che conferma la scelta di puntare su coproduzioni internazionali valorizzando al tempo stesso il talento italiano", commenta Salini.