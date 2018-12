Gilet gialli: Macron in calo, fischiato

(ANSA) - PARIGI, 4 DIC - Il presidente francese, Emmanuel Macron, in piena bufera della contestazione dei gilet gialli, precipita in un nuovo sondaggio Ifop al suo minimo di popolarità dall'inizio del mandato, il 23% (in calo di 6 punti rispetto alla precedente rilevazione dello stesso istituto).

Macron si è recato oggi, a sorpresa, alla prefettura incendiata dai manifestanti a Puy-en-Velay, nella Loira, "per testimoniare personalmente e direttamente il rispetto e il sostegno agli agenti". All'uscita, è stato fischiato e insultato da un piccolo gruppo di manifestanti.