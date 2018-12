Michelle Obama a Meghan,non avere fretta

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "Prendersi del tempo" e "non avere fretta" di adattarsi ad una vita "che non aveva mai sognato di poter condurre". E' il consiglio di Michelle Obama a Meghan Markle. In un'intervista alla versione britannica della popolare rivista 'Good Housekeeping' l'ex first Lady spiega che nei casi come il suo o quello della moglie del principe Harry "la pressione che si sente - da se stessi e dagli altri - certe volte può essere molto forte". "Quindi il mio più grande consiglio è di prendersi del tempo e non avere fretta di fare nulla. Ho passato i primi mesi alla Casa Bianca soprattutto preoccupandomi delle mie figlie - racconta Michelle - assicurandomi che iniziassero bene la scuola e si facessero nuovi amici prima di lanciarmi in qualcosa di più ambizioso".