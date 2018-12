Manovra: intesa per no a "scudo banche"

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Arriva un emendamento alla Manovra firmato da tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione per eliminare lo "scudo" per le banche contro i ricorsi dei risparmiatori truffati. Lo annuncia il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, dopo le polemiche per un annuncio del M5S che parlava della misura come di un successo del governo. "Resta impregiudicato - recita la norma che sarà messa in votazione - il diritto per i risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro già corrisposto".