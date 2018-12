Lazio da domani squadra in ritiro

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Dopo i tre pareggi consecutivi in campionato con Sassuolo, Milan e Chievo, e il ko in Europa League sul campo dei ciprioti dell'Apollon, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha perso la pazienza e ha deciso che per i biancocelesti è il momento di andare tutti in ritiro. E così, al termine dell'allenamento di domani, la squadra allenata da Simone Inzaghi si installerà presso il centro sportivo di Formello fino a sabato prossimo, quando alle 20.30 è in programma la partita casalinga di campionato con la Sampdoria.