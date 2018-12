Imagine Dragons, tappa unica a Firenze

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - Imagine Dragons hanno scelto l'Italia come unica tappa europea del loro tour. La band americana si esibirà, infatti, a Firenze il prossimo 2 giugno alla Visarno Arena (Parco delle Cascine) con un grande concerto.

I biglietti per la data saranno disponibili per l'acquisto in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 5 dicembre 2018 (per 24 ore). La messa in vendita generale partirà successivamente a partire dalle ore 11.00 di giovedì 6 dicembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

E' uscito lo scorso 9 novembre su etichetta Universal Music il quarto album degli Imagine Dragons, intitolato "ORIGINS". La band, che ha conquistato certificazioni multi-Platino e vinto un Grammy Award, ha pubblicato come anticipazione del disco i singoli Natural (certificato Oro in Italia), Zero (colonna sonora del film Disney "Ralph Spacca Internet" e tra i brani più trasmessi dalle radio italiane) e Machine.