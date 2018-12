'Balotelli?Speranza è l'ultima a morire'

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - ''Mi spiace che disperda il suo talento così, ma io penso che possa far divertire la gente facendo gol''. Il ct azzurro Roberto Mancini critica Mario Balotelli per la sua incapacità di far valere le sue qualità in questo momento, ma lascia le porte sempre aperte della Nazionale. ''La speranza è sempre l'ultima a morire - afferma ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - e che scatti qualcosa nella sua testa. Il tempo passa e lui deve prendere le occasioni che ha''.