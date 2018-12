Natale: acceso grande albero a Betlemme

(ANSAmed) - GERUSALEMME, 2 DIC - Come da tradizione ieri sera a Betlemme, in Cisgiordania, è stato acceso il grande albero di Natale (oltre 10 metri) che campeggia nella Piazza della Mangiatoia di fronte la Basilica della Natività. Una cerimonia - con migliaia di fedeli - a cui hanno partecipato il primo ministro palestinese Rami Hamdallah e il Custode di Terra Santa padre Francesco Patton, oltre a molte rappresentanze diplomatiche tra cui il Consolato italiano generale a Gerusalemme e anche esponenti comunali di Pavia e Torino che hanno progetti con il comune di Betlemme. "Dalla città di pace - ha detto Hamdallah che era accompagnato dal governatore di Betlemme Kamel Humaid e dal ministro del turismo Rula Maaya - facciamo appello alla comunità internazionale, in tutte le sue componenti e forze, a salvare la Soluzione a 2 stati, basata sull'obbligo di gran parte delle nazioni del mondo di fornire protezione internazionale al nostro popolo indifeso e di mettere fine alla storica ingiustizia a suo danno".