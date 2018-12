G20: raggiunto accordo sul commercio

(ANSA) - BUENOS AIRES, 1 DIC - I leader del G20 hanno trovato l'accordo nel comunicato finale sul commercio. Il G20 vede favorevolmente "la forte crescita economica globale, anche se sempre meno equilibrata tra i paesi" ma sottolinea come "alcuni dei principali rischi, tra cui le vulnerabilità finanziarie, si sono in parte materializzati". Lo si legge nel comunicato finale del G20 di cui l'ANSA ha preso visione. "Riaffermiamo il nostro impegno a utilizzare tutti gli strumenti politici per una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva e per salvaguardare i rischi di ribasso, intensificando il dialogo e le azioni per rafforzare la fiducia".

Il G20 resta spaccato sul sui cambiamenti climatici: i Paesi firmatari dell'accordo di Parigi, tranne gli Usa, confermano come l'intesa sia "irreversibile" e come gli impegni previsti debbano essere "pienamente attuati" pur rispettando le differenze esistenti da stato a stato. Gli Usa ribadiscono la decisione di ritirarsi dall'accordo.