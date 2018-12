Crolla palazzina disabitata a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 1 DIC - Una palazzina a due piani disabitata è crollata oggi in via Tagliamento a Cagliari.

Nessuno è rimasto ferito, ma i detriti sono caduti su una falegnameria e su un'officina di un gommista. E' stato il titolare della falegnameria a dare l'allarme: ha sentito degli scricchiolii, è uscito dal laboratorio e ha visto venir giù l'edificio. Il crollo ha interessato anche alcune abitazioni vicine: per precauzione cinque famiglie sono state evacuate.

Il cedimento è avvenuto poco prima delle 13 e sarebbe stato causato dalle infiltrazioni d'acqua dovute alle abbondanti piogge delle ultime settimane. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale e diverse squadre dei vigili del fuoco. Per prima cosa i soccorritori hanno verificato se tra le macerie ci fossero feriti: constatata l'assenza di persone, hanno fatto la conta dei residenti della zona per accertare eventuali dispersi. Nessuno è mancato all'appello.