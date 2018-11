Uccide ladro: Pacini non risponde a pm

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Fredy Pacini si è avvalso della facoltà di non rispondere in occasione dell'interrogatorio questo pomeriggio davanti al pm Andrea Claudiani. Lo hanno riferito i suoi legali all'uscita dal Palazzo di giustizia di Arezzo spiegando che aspetteranno la relazione sul'autopsia, attesa tra 60 giorni, e che hanno chiesto al pm di effettuare un sopralluogo alla ditta di Pacini, a Monte San Savino.

Intanto in base all'autopsia su Vitalie Tonjoc, il 29enne moldavo ucciso da Pacini durante un tentativo di furto nella sua ditta, l'uomo è morto per uno choc emorragico mentre scappava.

Secondo quanto si apprende, il 29enne è stato raggiunto da due proiettili: uno lo ha colpito vicino a un ginocchio, l'altro più in alto, vicino al bacino. Quest'ultimo colpo potrebbe aver leso un'arteria, probabilmente la femorale, che ha causato un dissanguamento interno.