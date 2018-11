Moscovici, ottimista ma servono fatti

(ANSA) - BUENOS AIRES 30 NOV - "Sono ottimista", vedo "segnali che mi fanno pensare che ora sia possibile", dove "c'è la volontà c'è la soluzione". Lo ha detto il commissario europeo per gli affari economici e monetari Pierre Moscovici, rispondendo alla domanda se l'Italia possa ancora evitare la procedura di infrazione a causa della manovra. "I toni sono cambiati, il clima è cambiato - ha aggiunto - ma ora abbiamo bisogno di azioni decisive". "La palla è all'Italia, abbiamo bisogno di vedere una riduzione del deficit concepita in modo credibile. Non voglio fare numeri, quello che le regole chiedono è noto". Lo ha detto il commissario europeo per gli Affari economici e monetari Pierre Moscovici, rispondendo ad una domanda sul rischio di una procedura sulla manovra per l'Italia.