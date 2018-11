Borsa, Shanghai apre a -0,11%

(ANSA) - PECHINO, 30 NOV - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo, quando sale l'attesa per il summit di domani tra i presidenti americano Donald Trump e cinese Xi Jinping a margine del G20 in Argentina, alla ricerca di una tregua sulla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,11% a 2.564,56 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,25% a quota 1.322,16.