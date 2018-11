Attacco Israele, Damasco protesta a Onu

(ANSAmed) - BEIRUT, 30 NOV - Il governo siriano ha presentato una protesta formale alle Nazioni Unite contro attacchi missilistici compiuti nella notte nei pressi di Damasco e attribuiti a Israele. In una nota del ministero degli Esteri siriano, diffusa dall'agenzia governativa Sana, si definisce l'attacco "un'aggressione" che finirà per prolungare la crisi in Siria.