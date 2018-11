25enne muore investito in autostrada

(ANSA) - SAVONA, 30 NOV - Un giovane di 25 anni, Jhonat Cristian Silva Nascimento, originario di Cabo de Santo Agostinho in Brasile ma fino a due mesi fa residente a Carcare, nel Savonese, è morto ieri sera, investito sull'autostrada A6 tra i caselli di Millesimo e Altare. La tragedia è avvenuta poco prima delle 20: il giovane è stato investito da diverse auto e un mezzo pesante. La polizia stradale e la scientifica sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ancora da chiarire infatti perché il giovane stesse percorrendo a piedi quel tratto di autostrada: tra le ipotesi quella di un guasto alla sua vettura, che però non è stata ritrovata nei pressi della tragedia, oppure che fosse stato fatto scendere da altri per raggiungere a piedi la sua abitazione, situata proprio sotto il tratto in cui ha perso la vita.