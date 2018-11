In 5 anni big tech eluso 71 mld tasse

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Nel 2017 i giganti del web e del software hanno risparmiato 12 miliardi di tasse grazie a domicili in paesi a fiscalità agevolata. Dal 2013 oltre 48 miliardi. Invece i ricavi sono cresciuti del 123% a 626 miliardi. Lo dice l'analisi sulle multinazionali dell'Area studi Mediobanca. Il 'risparmio' di Apple (che però genera la maggior parte dei suo fatturato in hardware) è stato di altri 23 miliardi. In Italia nel 2017 il fatturato delle WebSoft è stato di 1,8 miliardi, le tasse 60 milioni. Amazon, secondo lo studio, per produrre 10 milioni di fatturato impiega 38 persone contro le 56 impiegate dalle altre multinazionali della Gdo. In generale, ogni 10 milioni di euro di fatturato le WebSoft companies impiegano 26 persone contro le 30 delle multinazionali manifatturiere. Nel 2017 i giganti del web nel mondo hanno dato lavoro a oltre 1,6 milioni di persone, un dato più che raddoppiato dal 2013.