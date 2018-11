Borsa: Tokyo, apertura in rialzo

(ANSA) - TOKYO, 29 NOV - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in positivo, in scia all'avanzata degli indici azionari statunitensi, in particolare il consolidamento della tecnologia, con il quasi +3% del Nasdaq. Il Nikkei avanza dello 0,89%, a quota 22.374,29, aggiungendo 197 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a un livello di 113,60, mentre si deprezza a quota 129,10 sull'euro.