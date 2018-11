Attacco a impresa Gb a Kabul, 6 morti

(ANSA) - KABUL, 29 NOV - Una compagnia britannica di sicurezza, la G4S Risk Management Group, ha reso noto che 5 suoi dipendenti, tra cui un britannico, sono rimasti uccisi in un attacco suicida condotto ieri dai talebani contro una sua sede a Kabul.

Charlie Burdridge, direttore operativo della G4S Risk Management Group, ha inoltre detto che nell'attacco sono anche rimasti feriti 32 dipendenti, 5 dei quali in maniera grave. Le autorità afghane hanno poi reso noto che l'attacco ha provocato la morte anche di una sesta persona.

L'attacco è stato messo a segno con un camion imbottito di esplosivo scagliato da un kamikaze contro i cancelli di un compound della G4S Risk Management a Kabul, seguito poi da uno scontra fuoco tra forze di sicurezza insorti armati di granate e fucili automatici, andato avanti per circa un'ora. I talebani, rivendicando l'azione, hanno chiamato l'attacco una rappresaglia per un raid aereo americano nella provincia meridionale di Helmand in cui alcune ore prima erano morte 30 persone.