Will e Kate ricordano patron Leicester

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno reso omaggio a Leicester al patron della squadra di calcio, a un mese dalla morte nello schianto dell'elicottero su cui viaggiava. Lo riferisce su Twitter Kensington Palace.

Kate e William hanno deposto un mazzo di fiori nello stadio del Leicester City in ricordo del miliardario thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, artefice col tecnico romano Claudio Ranieri della storica e imprevedibile vittoria della squadra in Premier League nella stagione 2015/2016.

Lo scorso 27 ottobre dopo la fine del match di campionato fra le 'Foxes' in maglia azzurra di Leicester e il West Ham, l'elicottero Augusta Westland AW-169 su cui viaggiava il patron è decollato dal campo da gioco, ma appena fuori dallo stadio si è avvitato su se stesso in aria per l'apparente blocco di un rotore prima di precipitare, prendere fuoco ed esplodere.