Malagò lancia 'Milano-Cortina 2026'

(ANSA) - TOKYO, 28 NOV - "La nostra è una candidatura che parte dal territorio, nel pieno rispetto dell'agenda 2020 con la quale il Cio ha dato le linee guida dei Giochi del futuro: sono sicuro che il sogno di Milano-Cortina 2026 diventerà realtà". Un un emozionato Giovanni Malagò ha appena presentato ai comitati olimpici mondiali la candidatura italiana ai Giochi invernali 2026. Svelato anche il logo (una montagna tricolore a forma di Duomo con al centro una pista da sci), la parte italiana di cerimonia è stata molto applaudita. La presentazione di Milano-Cortina è durata una ventina di minuti: hanno parlato anche il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, il governatore del Veneto, Luca Zaia e l'olimpionica azzurra, Arianna Fontana. L'unica rivale Stoccolma si è presentata invece senza sostegno politico (in Svezia in questo momento non è stato ancora formato un governo e la municipalità della capitale è in bilico).