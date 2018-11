La ricetta della mamma, Faletti inedito

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Scritto a metà degli anni 2000 e mai apparso in libreria, esce il 6 dicembre per La Nave di Teseo 'La ricetta della mamma' (pp 64, euro 6) di Giorgio Faletti, morto nel 2014. E' un piccolo gioiello noir tra ironia, tensione e peccati di gola, con un testo di Roberta Bellesini Faletti.

Dal racconto è stato tratto l'omonimo cortometraggio diretto da Dario Piana e prodotto da Roberta Bellesini Faletti.

Uno spietato e imbattibile sicario si introduce nella casa di un manager donnaiolo, spesso fuori per lavoro. La finestra dell'appartamento si trova esattamente di fronte al tribunale dove il giorno seguente si celebra un importante processo con un testimone chiave, le cui rivelazioni minacciano personaggi molto in vista. Il sicario deve uccidere il testimone e sparire. Un lavoro pulito come sempre, ma non ha calcolato la ricetta della mamma.

Attore, compositore, cantante e comico, Faletti ha esordito nella narrativa con Baldini&Castoldi con 'Io uccido' che in Italia ha venduto oltre cinque milioni di copie.