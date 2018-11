L.difesa: Spadafora, si discuta bene

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Io non avrei telefonato al commerciante. Sulla legittima difesa dalle dichiarazioni di Salvini in poi c'è tutto un passaggio in Parlamento. I leader comunicano e questo è anche il loro mestiere ma poi si vedono e trovano una sintesi. Un conto è enfatizzare dei problemi, da qui a pensare di cambiare tutto il quadro normativo esasperando questi temi ce ne vuole". Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora a Porta a Porta. E, il sottosegretario, sulla legittima difesa sottolinea: "se ne dovrà discutere bene".