Inchiesta trans,condannati 4 carabinieri

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Tutti condannati i quattro carabinieri coinvolti nella vicenda del 2009 su un presunto ricatto all'ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, ripreso in un video mentre era in compagnia di una trans. Condannati a 10 anni Nicola Testini e Carlo Tagliente. Per i loro altri due colleghi, Luciano Simeone e Antonio Tamburrino, condanna a 6 anni e 6 mesi e 3 anni. Prescritte accuse per il trans Natali. Contestati, a vari titolo, concussione, rapina, violazione della legge sugli stupefacenti e ricettazione. I giudici hanno, inoltre, assolto Testini, Simeone e Tagliente, che all'epoca dei fatti erano in servizio nella stazione Trionfale dei carabinieri, dall'accusa di associazione per delinquere con la formula 'perchè il fatto non sussiste' ma è stato loro riconosciuto il reato di concorso in concussione ai danni di Marrazzo. "Piero Marrazzo ha atteso nove anni questa pronuncia che accogliamo con soddisfazione" ha commentato il legale dell'ex presidente della Regione Lazio, l'avvocato Luca Petrucci.