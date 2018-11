Di Maio, menzogne. Pubblico tutto

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Oggi, come promesso, pubblico i documenti che dimostrano l'assunzione nell'azienda di mio padre e le relative buste paga per il periodo di lavoro". Così Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle con cui vuole fare "massima trasparenza". "Pubblico nuovamente - scrive ancora Di Maio -, viste le menzogne che circolano, le mie dichiarazioni patrimoniali e di reddito da quando sono parlamentare e da quando sono ministro".