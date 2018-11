Brexit: May, il mio accordo è migliore

(ANSA) - LONDRA, 28 NOV - La premier Tory britannica Theresa May ha insistito nel Question Time di oggi ai Comuni a definire l'accordo sulla Brexit da lei raggiunto con Bruxelles come "il migliore accordo disponibile", in particolare per "il lavoro e l'economia" del Regno. May ha aggiunto che esso offrirà inoltre "opportunità" nel futuro, pur citando le stime diffuse oggi stesso dal Tesoro che prevedono nei prossimi 15 anni un impatto negativo sul Pil del Regno con qualunque tipo di Brexit.

Dati evocati pure dal capo dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, che al contrario è tornato a bollare l'intesa di May come "un pasticcio", che non garantirà fra l'altro commerci "senza barriere" e rischia di portare "ulteriore austerity". "Il primo ministro dice che si tratta sia dell'accordo migliore, sia dell'unico accordo disponibile, ma se è l'unico accordo è per definizione anche il peggiore", ha ironizzato Corbyn.