Salvini, nessun nuovo documento alla Ue

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Non ci sarà nessun nuovo documento che il governo invierà alla Ue sulla manovra: "ci sarà una manovra che spetta al Parlamento approvare e sarebbe quantomeno ingeneroso che qualcuno dall'Europa prendesse provvedimenti sanzionatori prima ancora che la manovra esista. Non siamo una monarchia, ma una Repubblica parlamentare, ci sono centinaia di proposte di parlamentari e finché non passa dal Parlamento la manovra non esiste". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini.