Di Battista, Renzi-Boschi fanno la scena

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Renzi e Boschi" sulla vicenda del padre di Luigi Di Maio, "hanno la faccia come il culo per quello che sono riusciti a dire ieri. Uno che faceva la scena e, che diceva "chiedi scusa" a Di Maio, ma chiedi scusa di cosa? L'altra sembrava una delle gemelline di Shining, con quella voce, che diceva "non le auguro di passare io", ma io non auguro di passare quello che hanno passato i cittadini con le vostre scelte. Il punto non sono i padri, chi se ne frega, il punto sono i figli". Lo afferma in diretta facebook Alessandro Di Battista.