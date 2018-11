Eau graziano accademico Gb

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - L'accademico britannico Matthew Hedges, che era stato condannato all'ergastolo per spionaggio negli Emirati Arabi Uniti, ha ricevuto la grazia con effetto immediato dal governo emiratino. Lo scrive la Bbc. Hedges, 31 anni, ha sempre respinto le accuse, dicendo che stava solo facendo ricerche per il suo dottorato, ma i procuratori locali hanno detto di aver ottenuto la sua confessione. La moglie Daniela Tejada, che aveva chiesto il gesto di clemenza, si è detta "entusiasta", aggiungendo, citata dalla Bbc: "Non vedo l'ora di riaverlo a casa".

La grazia fa parte di una serie di provvedimenti decisi dalle autorità per il giorno della festa nazionale. Il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt ha parlato di "fantastica notizia".